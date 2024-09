Cisl Scuola Marche, Cristiana Ilari nuova Segretaria generale

Cambio al vertice della Cisl Scuola Marche: Cristiana Ilari è la nuova Segretaria generale.

Insegnante, anconetana, con una lunga militanza ai vertici dell'organizzazione sindacale delle Marche. Eletta all'unanimità dal Consiglio generale della Cisl Scuola il 20 settembre a Jesi (AN), Ilari subentra ad Anna Bartolini che, dal 2011, ha guidato il sindacato regionale della scuola della Cisl con grande passione e professionalità. Un passaggio di consegne importante per uno dei più rappresentativi sindacati confederali dei lavoratori della scuola.

«La scuola deve essere il motore del cambiamento culturale necessario, in un contesto, come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da molteplici transizioni di natura demografica, digitale e ambientale - ha sottolineato la neo segretaria - Valorizzare gli studenti, i docenti e il personale Ata significa investire sul futuro delle nostre comunità. Una scuola accogliente ed autorevole deve poter svolgere la sua missione educativa e culturale, orientando e valorizzando i talenti. Il sindacato dell'autonomia e della partecipazione - conclude - si impegna a rappresentare queste istanze attraverso la contrattazione e il dialogo sociale, oggi più che mai necessari.» In squadra con la Ilari, eletti nella segreteria regionale Daniela Piovaticci di Pesaro, Chiara Serangeli di Porto Potenza picena (MC), Leonardo Leotta di Ancona e Giancarlo Sturba di Ascoli Piceno.

"L'avvio della trattativa per il rinnovo del contratto 22/24, con l'auspicio di ulteriori risorse a beneficio del personale della scuola anche impegnato nella realizzazione del Pnrr, e le elezioni delle RSU della scuola sono le due grandi sfide dei prossimi mesi per la Cisl Scuola - ha sottolineato la Segretaria generale Cisl scuola nazionale, Ivana Barbacci.

Anche il Segretario Generale della Cisl Marche, Marco Ferracuti, intervenendo ai lavori, ha ringraziato a nome di tutta la Cisl delle Marche Anna Bartolini per il suo impegno sindacale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola e ha augurato un buon lavoro alla nuova Segreteria Generale, Cristiana Ilari.

Cristiana Ilari, nata e residente ad Ancona, è laureata in Lettere presso l'Università La Sapienza di Roma. Dal 1992, ha insegnato lettere presso l'Istituto Tecnico Economico Einstein di Loreto, l'ITIS Meucci di Castelfidardo e, dal 2006, presso il Liceo Scientifico Savoia di Ancona, oggi I.I.S. Savoia Benincasa. La sua esperienza si è focalizzata sui temi della didattica, dell'orientamento e dell'alternanza scuola-lavoro. Ha iniziato la sua attività sindacale negli anni Novanta come delegata sindacale e componente del Direttivo della CISL Scuola.

Successivamente, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Confederazione, tra cui quello di responsabile del Coordinamento Donne della CISL, Segretaria della CISL di Ancona e, dal 2017, Segretaria regionale della CISL Marche con deleghe al Lavoro, formazione e istruzione, politiche giovanili, migratorie e di genere.



