Carenze nella struttura socio-sanitaria, scatta la segnalazione

Carenze di requisiti minimi strutturali ed igienici nella struttura socio-sanitaria di Montegranaro (Fermo): scatta la segnalazione per il responsabile del reparto cure intermedie.

Nei giorni scorsi, nell'ambio dell'operazione "Estate tranquilla 2024" disposta dal comando carabinieri per la tutela della salute di Roma, sono stati intensificati, anche nel Fermano, i controlli nel settore socio-sanitario da parte dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Ancona insieme ai colleghi della Compagnia di Fermo.

Controlli dai quali sono emerse irregolarità in una struttura socio-sanitaria del distretto sanitario di Montegiorgio (Fermo), all'interno del presidio territoriale di Montegranaro (Fermo).

Il responsabile del "reparto di cure intermedie" è stato segnalato alle autorità sanitarie per la violazione della legge regionale del 2016, relativamente a carenze di requisiti minimi strutturali ed igienici previsti nella norma che disciplina i servizi proprio delle strutture socio-sanitarie extraospedaliere.

Nello specifico sono state riscontrate delle disfunzioni tecniche nell'impianto di riscaldamento e climatizzazione. Ciò ha comportato anche l'adozione di specifici provvedimenti prescrittivi.



