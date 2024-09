Acquaroli, lunedì incontro con comuni colpiti da maltempo

"Lunedì incontreremo i Sindaci dei comuni che hanno subito danni per un aggiornamento della situazione e per inviare nel più breve tempo possibile la ricognizione puntuale dei danni alla Protezione Civile nazionale". Lo annuncia il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli dopo il Consiglio dei ministri che ha deliberato lo stato di emergenza anche per le Marche, oltre che per l'Emilia Romagna, colpite dal maltempo dei giorni scorsi, stanziando 20 milioni di euro per i primi interventi.

"Anche in questa circostanza - osserva - il Governo si è dimostrato tempestivo, voglio ringraziare il Presidente Meloni e il Ministro Musumeci".

La Regione ha già chiesto, con una comunicazione ai comuni oggi, una ricognizione dei danni da parte di privati, attività economiche e produttive direttamente interessati dagli eventi metereologici a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato il territorio marchigiano a partire dal giorno 18 settembre 2024. Tale ricognizione sarà esaminata anche durante l'incontro annunciato per lunedì con tutti i comuni interessati.



