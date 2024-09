Temporaneo disservizio alla linea cup per cellulari

Il maltempo delle scorse ore ha determinato un temporaneo disservizio a una delle linee telefoniche del CUP delle Marche: si tratta dello 0721-1779301, il numero da contattare per i cellulari.

Un allagamento ha infatti interessato una centrale telefonica rendendo temporaneamente inutilizzabili alcune numerazioni.

L'assistenza è già stata attivata e la problematica è in via di risoluzione.

Sono comunque attivi: l'800-098798 che funziona come sempre solo da rete e fissa e lo 071-9998010 per rete fissa e mobile.

Gli utenti hanno a disposizione anche il sito web della Regione Marche https://mycupmarche.it/prenotazionecittadino/ e l'App SaluteMarche.



