Ritmica: Raffaeli e Baldassarri, 'testa a europei e mondiali'

"Un'emozione bellissima anche solo entrare nel villaggio la gara poi è stata unica e indimenticabile, dopo il nastro non pensavo di vincere la medaglia, quindi ho provato sia rammarico per non aver fatto gli esercizi come speravo che felicità per il bronzo, emozioni che continuate anche con il rientro a casa, la città di Fabriano ci ha accolto in festa, così come Chiaravalle che è il comune dove abito". Sofia Raffaeli rivive così le Olimpiadi di Parigi che le hanno regalato il bronzo: l'azzurra della ginnastica ritmica, con la compagna di nazionale Milena Baldassari (ottava ai Giochi), è stata ospite ai mondiali di ginnastica aerobica in corso alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. "La testa ora però è rivolta ai prossimi obiettivi - ha aggiunto Raffaeli -, siamo già tornate in palestra visto che l'anno prossimo ci saranno diverse gare tra world cup, europei e mondiali". Le due atlete, tornate infatti ad allenarsi per i prossimi impegni, hanno firmato autografi e fatto foto con i tifosi, raccontando l'esperienza parigina e i loro obiettivi futuri.

"Dopo Tokyo non era facile rivivere le stesse emozioni, Parigi è stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché questa volta c'era il pubblico - racconta Baldassarri - la cosa più bella era il loro sostegno, tutti sostenevano tutti, indifferentemente dalla nazione, sulla finale si può leggere la felicità che provavo guardandomi quando ho saputo di essere tra le prime dieci, l'obiettivo era quello di rientrare in finale, farlo con Sofia era il sogno". L'obiettivo di Baldassarri per il futuro è lo stesso di Raffaeli "ci stiamo già preparando alle prossime gare, quella più vicina ora è la Aeon Cup di Tokyo".





