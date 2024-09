Per l'alluvione, Coop Alleanza 3.0 riattiva le ferie solidali

Sono tutti aperti i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 in Romagna e nelle zone alluvionate ma la cooperativa ha attivato il meccanismo delle ferie solidali per permettere ai dipendenti in difficoltà a causa del maltempo di assentarsi ed occuparsi della propria famiglia, come già era successo per l'alluvione dello scorso anno.

A differenza del 2023 al momento tutti i supermercati sono aperti anche se sono sotto osservazione quelli di Lugo, Faenza e Conselice e la Cooperativa invita i soci e i consumatori a consultare il sito coopalleanza.it - dove è stata ripristinata la pagina dedicata agli aggiornamenti sul procedere dell'emergenza - e la App per verificare apertura e orari dei negozi nelle zone più colpite.

Il meccanismo delle ferie solidali permette ai dipendenti Coop di donare ferie che vengono inserite in un fondo monte-ore, a cui contribuisce anche la cooperativa, a disposizione di chi si trova in difficoltà. ""Voglio esprimere la vicinanza dell'intera Cooperativa ai colleghi e alle loro famiglie, ai fornitori e ai produttori delle aree colpite - dichiara Mario Cifiello, Presidente di Coop Alleanza 3.0 - in questo ripetersi di difficili eventi che speravamo rimanessero un ricordo. A tutti loro, però, voglio dire che non sono soli e che così come Coop Alleanza 3.0, assieme al movimento Cooperativo, ha saputo prendersi cura del territorio delle persone un anno fa, così faremo anche in questa drammatica occasione".



