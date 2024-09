Mobilità, ambiente e fruibilità con ciclabile Colli del Tronto

Colli del Tronto (Ascoli Piceno) si arricchisce di un nuovo percorso ciclabile che unisce mobilità, ambiente e fruibilità per tutti. E' stato inaugurato oggi il tratto che collega le due piste ciclabili esistenti, con l'obiettivo di creare un percorso accessibile a tutti, inclusivo e anche esteticamente piacevole.

Il secondo stralcio di questo progetto includerà un'area dedicata ai picnic e un parco per i cani, per offrire spazi di svago e relax a tutta la comunità. Il terzo stralcio, attualmente in fase di realizzazione, prevede l'apertura di un sottopasso che faciliterà l'accesso al centro del paese tramite la ciclabile, riducendo le code che spesso si formano fino a Monsampolo.

"L'intero progetto - ha spiegato il sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli - mira a offrire sollievo al traffico, migliorare la vivibilità e valorizzare l'ambiente".

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha sottolineato "l'importanza di questo passo avanti, proprio durante la 'Settimana europea della mobilità'; dobbiamo comunicare in positivo la mobilità sostenibile che è un bene sia per le persone che per la comunità".

L'assessore regionale all'Infrastrutture Francesco Baldelli ha sottolineato come il progetto rappresenti anche un esempio di collaborazione e sinergia tra diversi enti locali e regionali.

"L'obiettivo finale - ha affermato - è quello di collegare l'entroterra fino al mare, unendo idealmente Ascoli Piceno a San Benedetto del Tronto. Il ponte architettonicamente suggestivo, parte di questo progetto, non è solo una struttura fisica, ma un simbolo dell'unione tra i territori. Senza infrastrutture non c'è sviluppo".

Quello del superamento del campanilismo per progettualità comuni è un concetto enfatizzato anche dall'assessore regionale all'ambiente Andrea Antonini secondo il quale "queste vie di collegamento ci aiutano a superare divisioni e a costruire un futuro migliore per il nostro territorio, unendo fisicamente e simbolicamente le comunità".



