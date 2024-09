Maltempo a Pesaro, Biancani: "danni per oltre 300mila euro"

"Questa emergenza economica ci costringe a modificare i programmi dell'amministrazione comunale. Chiediamo supporto alla regione Marche", cosi il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani che stamani ha iniziato a quantificare i danni provocati dal maltempo stimati in oltre 300mila euro su tutto il territorio comunale.

Gran parte della cifra del danno, circa 200mila euro, riguarda strada dell'Angelo Custode dove al momento è previsto un senso unico alternato nel tratto interessato, lungo oltre 30 metri e situato a metà della strada. Danni rilevanti anche sulla strada provinciale del San Bartolo (SP44) sotto Casteldimezzo, poco prima dell'incrocio di Vincolungo, dove si è verificata una frana. Si sono verificate frane anche sulla strada statale 16 sotto Villa Caprile e la strada del Montefeltro, oltre che in numerose strade secondarie della città. A ciò si aggiungono le piante e gli alberi caduti, sempre a causa del maltempo.

Le squadre e i mezzi di polizia, vigili del fuoco, centro operativo e protezione civile sono al lavoro per ripristinare i disagi causati dalla pioggia: strade interrotte alla circolazione, frane e piante cadute che hanno invaso le carreggiate. In due giorni sono caduti 200 millimetri d'acqua, ovvero 200 litri su un metro quadrato di superficie. L'evento inoltre si è verificato a distanza di appena un mese dalla bomba d'acqua del 20 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA