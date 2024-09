La cucina del futuro a Pesaro con l'evento Kitchenhack

Una sfida nella realizzazione di un prodotto multimediale che racconti la visione delle nuove generazioni sulla cucina del domani (dal design agli spazi, fino all'architettura ed il valore che dovrebbe avere) si svolgerà venerdì 27 e sabato 28 settembre a Pesaro con "Kitchenhack: #DesignTheFuture", realizzato dall'associazione di promozione sociale WAYouth Ets, in collaborazione con Scavolini.

L'evento si tiene nell'anno di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024, coinvolgerà circa 48 ragazzi frequentanti facoltà diverse, divisi in 6 team. Nel corso delle due giornate i partecipanti saranno guidati da dei mentor selezionati dall'associazione a livello nazionale con la partecipazione, anche, del professore Riccardo Semprini, direttore e docente nel corso di design all'Accademia di Belle Arti di Brera (Milano).

Il professore interverrà a proposito dei percorsi e carriere professionali nei settori di sua competenza per offrire ispirazioni di design per gli studenti facendo luce sulle nuove tendenze del settore.

La sfida si concretizzerà nella realizzazione di un video di stampo narrativo e illustrativo della durata di 90 secondi.

L'obiettivo principale dell'evento è quello di distaccarsi dalla nozione limitante di luogo fisico per esplorare il concetto di cucina a 360º, enfatizzando la sua essenza di spazio di connessione, creatività e condivisione. I membri del team vincitore avranno diritto a un premio, la cui consegna avrà luogo l'11 ottobre, all'interno del secondo Talk di Scavolini e Interni Magazine dedicato alla Cucina.

Per l'iniziativa, dedicata agli studenti universitari, che si svolgerà dalle 9 alle 18, nel salone Nobile di palazzo Gradari, è richiesta un'iscrizione obbligatoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA