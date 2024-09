Frazione isolata da frana, abitanti con pale per liberarla

La frana da una parte, l'albero caduto sulla strada dall'altra. Gli abitanti della frazione di Montesicuro, ad Ancona, questa mattina hanno liberato la strada da soli. Dall'una della notte scorsa erano rimasti isolati. Il maltempo di ieri infatti è ripreso in serata e la pioggia ha creato nuovi smottamenti.

Nessuno degli organi preposti e chiamati è riuscito ad intervenire nell'immediatezza così si sono organizzati da soli con bobcat messo a disposizione da un compaesano, mentre gli altri si sono armati di pale, stivali, rastrelli per pulire la strada in direzione Aspio da una una frana che ostruiva il passaggio delle auto per uscire dalla frazione, che si trova abbarbicata su una collina.

Il lato opposto, in direzione della limitrofa frazione di Sappanico è ancora bloccata da un grosso albero caduto sempre per uno smottamento.



