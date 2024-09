Ast, c'è nuova colonna videolaparoscopica all'ospedale di Pesaro

Installata e collaudata una nuova colonna videolaparoscopica di ultima generazione per il blocco operatorio del presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro, che consentirà di migliorare gli standard degli interventi chirurgici. Dal primo gennaio 2024 ad oggi nel blocco operatorio di Pesaro sono stati svolti oltre 1.000 interventi per la maggior parte ad alta complessità, con approccio mininvasivo.

L'arrivo di questa tecnologia permetterà lo svolgimento di procedure quali la chirurgia del colon e del retto, gastrica ed epato-biliare con un grado di sicurezza in più. Il costo dell'investimento è stato pari a circa 152mila euro.

La dotazione della nuova colonna videolaparoscopica rientra in un percorso complessivo di ammodernamento tecnologico dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU) che prende spunto dalla mappatura dei processi clinici e logistici sia in ospedale che sul territorio, per fornire una risposta più efficace alla popolazione.

Lo strumento tecnologico permetterà di visualizzare in diretta quanto sangue arriva agli organi su cui i medici andranno a lavorare, di identificare i linfonodi affetti da metastasi e di identificare con precisione l'anatomia del fegato e delle vie biliari. Fino ad oggi tali capacità erano appannaggio solo dei robot, che però non possono essere utilizzati su tutti gli interventi. Con questa tecnologia le stesse informazioni saranno disponibili anche in laparoscopia migliorando gli standard di sicurezza per i pazienti.



