A Cagli e Frontone campagna anti-truffa per tutela anziani

Il comando dei carabinieri di Fano ha organizzato una serie di incontri per prevenire le truffe ai danni di anziani. Il 18 e 19 settembre i carabinieri della stazione di Cagli hanno incontrato la popolazione di Cagli e di Frontone per trasmettere loro consigli utili al fine di tutelarsi dai raggiri. Da inizio anno risultano essere 28 i tentativi di truffa denunciati ai militari nella sola provincia di Pesaro-Urbino (PU). In questi casi le vittime hanno avvisato i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per individuare i malfattori, cercando di scongiurare eventuali ulteriori tentativi di truffe.

Durante l'incontro i carabinieri hanno esortato a prestare massima attenzione e a rivolgersi con fiducia al 112, inoltre sono state illustrate le principali tipologie di truffe e come riconoscerle. I militari hanno anche consegnato agli anziani una brochure informativa dove sono indicati, in maniera chiara e semplice, i consigli per evitare di rimanere vittima delle truffe. Il comando dei carabinieri di Fano programmerà diversi incontri negli altri comuni della giurisdizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA