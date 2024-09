Revenge porn ed estorsione, carabinieri arrestano due ragazzi

Minacciano di diffondere foto hard e chiedono soldi per non farlo: arrestati a Porto San Giorgio (Fermo) due ragazzi colti in flagranza di reato.

I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno concluso le indagini avviate a seguito di un caso di revenge porn. I due presunti autori del reato ipotizzato, un'estorsione, sono un 18enne e un 19enne, italiani di origine straniera residenti nel Maceratese.

I due, in concorso con un'altra persona in corso di identificazione, dietro la minaccia di pubblicare non meglio definite immagini a sfondo sessuale della vittima, attraverso messaggistica WhatsApp, avrebbero convinto un giovane al pagamento della somma di 600 euro fornendo specifiche istruzioni sulla consegna del denaro. I carabinieri, dopo aver individuato il luogo pattuito per la consegna del contante hanno atteso i due giovani e li hanno colti nell'atto di prelevare la busta contenente la somma pattuita, lasciata dalla vittima.



