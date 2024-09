Provincia di Pesaro-Urbino boccia la discarica di Riceci

La provincia di Pesaro Urbino non ha autorizzato la discarica a Riceci, l'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi di cui, nei mesi scorsi, si è discusso anche alla commissione ecomafia della Camera dei deputati.

Al centro della vicenda l'azienda partecipata Marche Multiservizi (Mms) e la società Aurora (proponente il progetto e alla quale Mms ha versato già 2,6 milioni di euro per il 40% della società).

Oggi si è svolta la seconda e conclusiva seduta della conferenza decisoria nell'ambito del Procedimento di autorizzazione unica (cosiddetto Paur) relativo alla realizzazione della discarica che ha dato esito negativo, prevalentemente a causa della valutazione negativa di impatto ambientale.

Hanno espresso parere negativo, per quanto di rispettiva competenza, anche l'Unione montana, il genio civile Marche nord per la regione, il comune di Petriano e il comando provinciale dei vigili del fuoco. Favorevoli invece l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e Mms.

Oltre ai dirigenti ed amministratori della provincia, presenti anche alla seduta odierna i consulenti e tecnici della società Aurora.



