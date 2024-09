"Piove in classe", protestano gli studenti del Mamiani

Proteste degli studenti del liceo Mamiami a Pesaro davanti al campus scolastico di via Nanterre, per denunciare lo stato della struttura scolastica che nei giorni di pioggia ha rilevato diverse criticità e far sentire alla provincia la voce degli studenti che non si sentono al sicuro all'interno dell'edificio.

Per questo oggi hanno deciso di entrare con una decina di minuti di ritardo rispetto all'orario d'ingresso previsto normalmente come forma di protesta. Un centinaio di ragazzi davanti all'ingresso della distaccamento del liceo in via Nanterre.

"Vogliamo denunciare lo Stato in cui si trova la struttura scolastica - affermano i rappresentanti d'istituto - Dall'allagamento che ogni volta si crea nel sottopasso per arrivare qui alle crepe presenti nella struttura, fino alla pioggia che cade dentro il liceo - continuano i rappresentanti - sappiamo che non può risolversi tutto in un attimo ma siamo qui per farci sentire dalla provincia affinché si inizi a fare qualcosa".

"Queste criticità si registrano da tempo, l'edificio dopotutto ha ormai molti anni - commenta Roberto Lisotti, preside del liceo - Noi, come scuola, siamo già in contatto con la Provincia per cercare delle soluzioni. Come dirigenti però, oltre a denunciare lo stato di quest'ultima e a tamponare l'acqua, non possiamo fare niente, perché gli interventi sull'edificio non sono di competenza del preside ma dell'ente provinciale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA