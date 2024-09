Il vino incontra il travertino ad Ascoli Piceno

I vini piceni e il travertino delle cave ascolane si incontrano in piazza del Popolo, il 'salotto' di Ascoli Piceno. Da domani a domenica, Ascoli Piceno ospita "Travertino DiVino", iniziativa nata dal desiderio di creare qualcosa di diverso dal solito brindisi tra amici, portando le cantine del territorio direttamente in centro, per celebrare il patrimonio vinicolo e artistico del Piceno.

Accanto al vino, il travertino, simbolo di Ascoli, è protagonista con installazioni artistiche e laboratori. Tra i partecipanti figurano Cave Cavam, Cave Tancredi, lo scultore Ghenti e il mosaicista Pulcini, che condurranno un laboratorio di mosaico sotto la Loggia dei Mercanti. Il fotografo ascolano Ignacio Coccia presenterà il suo ultimo libro, "Ascoli Piceno Luogo dell'anima", contribuendo ad arricchire l'offerta culturale dell'evento.

La partecipazione del sommelier Massimo Spinelli, con la sua esperienza in eventi simili nei borghi della zona, arricchirà l'evento con degustazioni di vini rossi, bianchi e rosati provenienti da 20 cantine selezionate.

Un laboratorio sensoriale, organizzato dalla fondazione Officina dei Sensi, sarà dedicato all'integrazione di normovedenti e ipovedenti, offrendo un'esperienza accessibile a tutti. Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, sottolinea come "l'unione di arte, cultura e vino rappresenti un'opportunità di crescita per la città".



