City brand a Jesi per lanciare città Pergolesi e Federico II

Un "City brand" per Jesi, nelle Marche Un progetto attraverso il quale la cittadina che diede i natali a Federico II di Jesi e a Giovanni Battista Pergolesi, intende farsi conoscere al grande pubblico. Obiettivo, "dare dare risalto alle caratteristiche che più valorizzano la città, rinforzando al tempo stesso il legame e la partecipazione dei cittadini alla vita dell'intera comunità".

A firmare il nuovo progetto di comunicazione è La Content. Il piano verrà presentato sabato 22 settembre ore 18 a Palazzo dei Convegni, da Cristiano Carriero fondatore dell'agenzia, e dalla responsabile del progetto, Loretta da Costa Perrone.

"Vogliamo che Jesi abbia un'identità chiara e forte che sappia valorizzarne le peculiarità e farle conoscere al di fuori dei confini territoriali", fa sapere il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. In un contesto nazionale, dove la competizione territoriale è forte, vogliamo far conoscere la nostra Jesi come una realtà con anima e corpo che, forte della sua storia e delle sue tradizioni, si relaziona con cittadini e cittadine e ai visitatori".

Per Cristiano Carriero, "un city brand non è solo un logo, ma una filosofia; e la comunicazione non può prescindere da una serie di azioni concrete e quotidiane. Per questo mi piace dire che quella di Jesi non è una nuova immagine, ma una storia da scrivere assieme a tutti i cittadini e le cittadine"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA