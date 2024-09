Allagamenti ad Ancona, problemi per i soccorsi del 118

A causa degli allagamenti che si sono verificati ad Ancona, in particole nella zona a sud della Baraccola e dell'Aspio con strade invase dall'acqua e a volte dal fango, veicoli bloccati in coda, anche i sanitari del 118 registrano problemi per l'impossibilità in alcuni casi di raggiungere persone che chiamano per soccorsi. Nella tarda serata di ieri a Osimo (Ancona), sono state evacuate sei famiglie per una frana, causa maltempo, che minacciava l'abitato in via Montecesa. Una frana ha praticamente fratturato una strada a Montesicuro nell'Anconetano.

Intanto proseguono in tutto il territorio regionale, sferzato da pioggia, vento e fiumi tracimati, gli interventi dei vigili del fuoco: fino sono entrati in azione 300 volte per ripristinare e contrastare danni generati dal maltempo.

Le squadre hanno operato stanotte ad Ascoli Piceno, nella località di Ponterotto tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, per soccorrere alcuni automobilisti in difficoltà per acqua e fango lungo la carreggiata della Sr36. Soccorsi per allagamenti anche nelle zone di Cupra Marittima e Grottammare.

E' esondato anche il torrente Arzilla, nel Pesarese, e per questo la viabilità sulla Strada provinciale 144 è stata interrotta. In considerazione del picco di chiamate e dell'intensa attività dei vigili del fuoco nelle Marche da ormai tre giorni, è stato potenziato in il dispositivo di soccorso dal corpo nazionale con l'invio di personale esperto nel soccorso acquatico e fluviale dalla Lombardia, Toscana e Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA