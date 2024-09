Al G7 disabilità e inclusione, la colazione viene da Osimo

Frolla Microbiscottificio, cooperativa marchigiana, parteciperà al primo G7 su disabilità e inclusione ad Assisi e al Castello di Solfagnano che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre.

Nel primo giorno di lavori infatti, i ragazzi di Frolla somministreranno le colazioni ai ministri presenti. Una presenza "dolce", un modo per raccontare uno straordinario modello inclusivo che vede la cooperativa di Osimo (AN) crescere sempre di più, grazie al lavoro quotidiano di 23 ragazzi con disabilità che ogni giorno producono biscotti di ottima qualità, con un'attenta selezione di materie prime per gran parte provenienti dal territorio marchigiano.

Il cuore pulsante del G7 dunque, batterà anche grazie al food truck di Frolla, che presidierà l'area allestita dalla Farnesina insieme ad altre 9 realtà selezionate sul territorio nazionale.

Per Frolla Microbiscottificio sarà presente in Umbria una delegazione di circa 10 persone.

Per la prima volta i grandi della terra si riuniranno con l'obiettivo di discutere specificamente di disabilità e inclusione. Si comincia il 14 ottobre in Piazza San Francesco, ad Assisi, con una novità rispetto a quanto accade solitamente nei G7. L'accoglienza delle delegazioni ministeriali, infatti, sarà aperta a tutti: cittadinanza, mondo delle scuole e terzo settore, così da dare il miglior benvenuto possibile alle delegazioni.

Una tre giorni di lavori che servirà ai grandi della terra per confrontarsi su strategie e impegni per contrastare le discriminazioni e garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica alla vita quotidiana, in tutti i Paesi.

In questo Frolla Microbiscottificio fa scuola grazie all'impegno di Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo, che da anni hanno dato vita a una realtà che fa dell'inclusione la sua ragion d'essere. Un processo reso possibile non solo attraverso nuove opportunità lavorative ma anche grazie allo sport.

"È un'emozione enorme per noi e per i nostri ragazzi" - commentano Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo, fondatori di Frolla Microbiscottificio -. Essere stati selezionati direttamente dal Ministero è motivo di grande orgoglio, significa che il nostro lavoro viene visto e premiato, e avere la possibilità di somministrare le colazioni ai Ministri presenti e far conoscere la nostra realtà è per noi un'opportunità preziosa. Siamo felicissimi di dare la possibilità ai nostri ragazzi di vivere e respirare l'atmosfera di un grande appuntamento internazionale, per loro e per noi sarà un momento indimenticabile".



