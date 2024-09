Ad Ancona straripa l'Aspio, strade allagate e zone isolate

Ad Ancona è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono chiuse. Chiusa anche la strada di San Biagio e le frazioni Paterno-Montesicuro sono isolate per alcune frane.

A causa di allagamenti chiusa via Primo Maggio dallo svincolo dell'Asse e dalla provinciale da Pesaro. Per andare a sud su può prendere solo l'asse (con uscite su via Primo Maggio bloccate) e proseguire lungo la quattro corsie fino alla rotatoria nuovo Inrca. Completamente allagata tutta la zona dell'Ikea



Maltempo, a Falconara fossi ingrossati e alcune strade chiuse, centro Castelferretti allagato

L'ondata di maltempo nelle Marche, che ha colpito in particolare l'Anconetano, ha creato forti disagi anche nella zona di Falconara Marittima e della frazione di Castelferretti in cui il centro è allagato: alcune strade che si sono trasformate in fiumi d'acqua: l'acqua è entrata in alcune case e sono in corso interventi di soccorso di anziani. A Falconara è stato superato il livello di guardia dei fossi Cannettacci, San Sebastiano, Rigatta e Liscia. Il Comune di Falconara invita "a prestare la massima attenzione. Si raccomanda di salire ai piani alti e di non uscire se non per particolari urgenze. Non occupare locali interrati e sottopassi" e di "fare attenzione alla viabilità". Alcune strade sono chiuse come via XXV Aprile, piazza Albertelli, parzialmente impraticabile via Mauri; chiuse anche via Tommasi, parte di via Saline e via Santa Maria, via Ponte Murato in direzione Falconara. A Castelferretti, off limits divese strade (via santa Maria, via XXV aprile, via Tommasi, via Aleardi, via Giordano Bruno, via Montale, via Quasimodo e il sottopasso dell'aeroporto. Chiusa anche via del Consorzio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA