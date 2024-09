A Senigallia tracima fosso Sant'Angelo, Misa senza criticità

A Senigallia (Ancona), colpita pesantemente in passato da alluvioni nel 2014 e 2022, a causa di abbondanti piogge è tracimato in alcuni punti il fosso Sant'Angelo e diverse vie limitrofe sono parzialmente invase dall'acqua, in particolare in via Rovereto e via Ciucci, zona Ponterosso. Sotto costante monitoraggio, come di consueto, il livello del fiume Misa che però, al momento, non presenta criticità alla foce e l'acqua defluisce regolarmente in mare.

Il Comune invita la cittadinanza a "prestare la massima attenzione e seguire le indicazioni degli operatori sul posto".

Nella zona di Montemarciano, dal monitoraggio comunale in corso, risulta che le strade provinciali 2/1 e 2/2 (bretella autostradale e via Brecciata) sono parzialmente allagate mentre i livelli dei corsi corsi d'acqua sono in crescita. Anche qui l'appello del Comune è di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario.



