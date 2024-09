A Senigallia alcune strade allagate, 'limitare gli spostamenti'

A Senigallia, in provincia di Ancona, teatro di due precedenti alluvioni nel 2014 e 2022, messaggio alla cittadinanza del Comune per il prosieguo dei "rovesci di pioggia e la situazione idrogeologica complessa".

L'amministrazione consiglia cautelativamente "di limitare gli spostamenti e prestare la massima attenzione qualora sia necessario uscire di casa". Al momento sono chiuse alcune strada, tra cui Viale dei Pini e Strada delle Saline, in quanto il sistema fognario è sovraccarico e pertanto il deflusso dell'acqua è rallentato.

Torna a salire ancora il livello del fosso Sant'Angelo, monitorato a vista, che stamattina era tracimato. A causa del sovraccarico della rete fognaria su alcune strade l'acqua non riesce a defluire velocemente.

A Senigallia si registrano allagamenti diffusi sulle strade, al momento però di lieve entità, in particolare nelle zone della Cesanella e delle Saline. Il Comune monitora costantemente la situazione.



