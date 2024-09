Si allontana dai domiciliari, la Finanza gli trova droga in casa

Un 45enne si allontana da casa dove stava scontando gli arresti domiciliari a Montecosaro (Macerata), la Guardia di finanza di di Civitanova Marche arriva nell'abitazione per un controllo e trova, con l'ausilio dell'unità cinofila, due grammi di eroina e 36 di cocaina. La droga è stata sequestrata e il responsabile sottoposto agli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.

Il blitz antidroga, arrivato dopo la segnalazione dall'allarme attivato dall'allontanamento dell'arrestato da casa, è arrivato nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli connessi all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.



