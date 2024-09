Salvini, Latini e Carloni responsabili nazionali di dipartimento

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Segretario Federale della Lega, ha ufficializzato la nomina di Giorgia Latini a responsabile nazionale del dipartimento cultura e Mirco Carloni a responsabile nazionale del dipartimento attività produttive della Lega. Queste importanti designazioni non solo riconoscono la competenza di Latini e Carloni, ma danno un segnale importante all'intero movimento regionale, attribunedo ruoli chiave a due esponenti marchigiani, ponendo così le Marche nella cabina di regia della Lega. Lo rende noto un comunicato della Lega.

Giorgia Latini, attuale segretario regionale del partito e vicepresidente della commissione cultura, nel suo ruolo di assessore alla Cultura della Regione Marche si è distinta per il lancio della rassegna Marchestorie, un evento sempre più popolare che ha messo in risalto il ricco patrimonio culturale e storico della regione, per la candidatura dei teatri marchigiani a Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e per la scelta di allocare 16 milioni di euro dei fondi comunitari per la promozione cinematografica che sta iniziando a dare i suoi frutti. In questi ultimi mesi Giorgia Latini ha lavorato all'approvazione di una legge nazionale per garantire il sostegno e la valorizzazione allo Sferisterio di Macerata, un'icona culturale di rilevanza nazionale.

"Sono onorata di questa nomina - ha dichiarato Giorgia Latini - e ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che testimonia il buon lavoro che la Lega sta svolgendo anche a livello regionale.

Come Lega contribuiremo a fornire soluzioni e risposte concrete alle sfide del paese, attraverso politiche che puntano sulla cultura come motore di crescita e coesione sociale".

Mirco Carloni, attuale presidente della Commissione Agricoltura, negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di assessore regionale alle Attività Produttive, ha guidato una vera e propria rivoluzione legislativa. Le sue riforme hanno coinvolto settori chiave come l'artigianato e il commercio, ridefinendo il quadro normativo per favorire lo sviluppo economico. Carloni è stato inoltre promotore di leggi fondamentali per incentivare le start-up, sostenere le filiere produttive e creare ecosistemi innovativi, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del territorio.

"Ringrazio Matteo Salvini per questo incarico - ha dichiarato Mirco Carloni - che rappresenta una grande sfida e mi offre l'opportunità di continuare ad occuparmi con determinazione di economia ed imprese, dopo l'esperienza maturata nella mia Regione. Come coordinatore nazionale del tavolo economico degli assessori Regionali ho potuto ascoltare ed approfondire le problematiche di tutte le regioni italiane e sono convinto che come dipartimento potremmo supportare l'azione del Governo con idee e proposte concrete che possano dare uno slancio all'economia e alle imprese".



