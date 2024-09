Ritrovato morto l'anziano 89enne scomparso a Pesaro

Ritrovato morto l'uomo di 89 anni scomparso questa mattina a Pesaro. Il cadavere è stato trovato dalla polizia intorno alle 17:30 in via Sandro Pertini, nel fossato che costeggia l'American Graffiti. Sul posto polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Inutili i tentativi di rianimazione condotti dal personale medico.

La denuncia della scomparsa era stata presentata dal figlio questa mattina, da allora le forze dell'ordine si sono mobilitate alla ricerca dell'uomo fino al ritrovamento avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. L'ultimo avvistamento dell'89enne si era avuto quando quest'ultimo è uscito dall'abitazione in strada di Sotto le Selve. Sul posto ora gli inquirenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Il corpo intanto è stato rimosso dal fossato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA