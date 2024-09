'Riscriviamo il futuro', appuntamento ad Ancona il 25 settembre

Il futuro e lo sviluppo del sistema Marche passa anche attraverso la capacità delle eccellenze imprenditoriali di fare sistema e disegnare una visione per la crescita futura. Ed è questo l'obiettivo di "Riscriviamo il futuro", il talk show "per stimolare la nascita di nuove idee che possano trasformarsi in strategie concrete per il rilancio e il successo dell'imprenditoria marchigiana" organizzato da Banca Mediolanum e Associazione 'Il Paesaggio dell'Eccellenza', presieduta da Domenico Guccini, che si terrà ad Ancona il 25 settembre prossimo al Teatro delle Muse. "Vogliamo realizzare un momento di riflessione con gli imprenditori - ha spiegato Guzzini presentando l'evento durante una conferenza stampa al comune di Ancona insieme all'assessore alle Attività economiche, Angelo Eliantonio; il Wealth Advisor Banca Mediolanum, Massimo Cupillari; il segretario generale Camera di Commercio delle Marche, Fabrizio Schiavoni e, in videocollegamento il presidente della Regione Francesco Acquaroli - dando spazio soprattutto agli imprenditori più giovani, perché sono quelli che ci possono dare un po' di ottimismo in questo momento reso cupo soprattutto dai conflitti in Medio oriente e Ucraina".

Nelle Marche "abbiamo delle eccellenze di imprenditori che, nonostante abbiano la sede operativa nell'entroterra, guidano aziende in crescita che stanno cavalcando il successo. Questo significa che ce la possiamo fare: se i giovani riescono a farcela è un segnale molto positivo. Poi ci saranno i grandi, gli economisti che parleranno e ci daranno consigli importanti soprattutto riguardo allo scenario competitivo, in questo momento molto delicato e difficile". Riscriviamo il futuro - idee e strategie per il rilancio dell'imprenditoria marchigiana si svilupperà principalmente intorno a dati di previsione elaborati da Wall Street Italia dai quali si rileva che l'allungamento della durata e dello svolgimento della vita delle persone modificheranno totalmente la curva della vita. Cambieranno i rapporti tra individui in età avanzata e ci sarà la possibilità di essere attivi fino a tarda età. Il fenomeno chiamato "longevità" apre dunque nuovi mercati coinvolgendo direttamente il mondo delle imprese che devono iniziare a ragionare su prodotti e servizi in numerosi settori che riguardano questo target. E sono centinaia di migliaia le imprese che nel mondo già stanno andando in questa direzione sul fronte di servizi, assistenza, robotica e altri settori.



Questa iniziativa "va esattamente nella direzione che ogni amministratore pubblico auspica: avere imprese, imprenditori e istituti di credito che abbiano sensibilità politica. In un mondo - ha detto Eliantonio - che va in un'altra direzione è un segnale importante che può aiutare le imprese della nostra città, che è capoluogo di regione. Sicuramente la politica deve dare risposte in questo senso, a partire dalla competitività infrastrutturale, sia dal punto di vista materiale che immateriale. Sono risposte che sia la Regione Marche, che il Comune di Ancona stanno fornendo con azioni, progetti e scelte concrete".

"Storicamente vicini agli imprenditori abbiamo compreso - ha detto Cupillari - quanto questo legame possa dare valore aggiunto all'intero sistema imprenditoriale. Nelle Marche è importante che questo supporto si traduca in un impulso nella realizzazione di idee e progettualità. L'iniziativa che mettiamo in campo è particolare poiché coinvolge non solo le Confindustrie sia quelle territoriali sia quella marchigiana ma anche i giovani imprenditori". Una iniziativa che Acquaroli vede come "importante per la crescita del nostro territorio che offre una dinamicità significativa per lo sviluppo turistico, anche a beneficio dell'occupazione, della competitività, dello sviluppo del nostro territorio. Un settore elemento di traino, grazie alla sua capacità di associare la bellezza del territorio, la cultura, il paesaggio e l'arte, alla forza e alla straordinaria capacità produttiva della nostra manifattura, dell'industria e dell'intero sistema produttivo".

"I temi che sostengono questo evento, dalle infrastrutture all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione, sono quelli - ha detto Schiavoni - che costituiscono la missione delle Camere di Commercio. Su queste linee di azione siamo allineati con le linee strategiche della Regione Marche e con il Comune di Ancona, in un'ottica che non guarda più solo a est verso il mare, ma anche a ovest, verso l'entroterra". L'evento, al quale le adesione hanno già toccato la cifra di 700, tra imprenditori ed esperti vedrà la partecipazione tra gli altri dell'economista ed ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Enrico Giovannini e dell'ex viceministro dell'economia e delle finanze, Mario Baldassarri. Presente con un video messaggio l'amministratore delegato di Banca Mediolanum Massimo Doris. Numerosi i giovani imprenditori locali che racconteranno e condivideranno le proprie esperienze e le loro visioni insieme all'imprenditore Alessandro Fanni, segnalato da Forbes Italia fra le cento promesse giovani nel filone scientifico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA