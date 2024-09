Manuela Arcuri, ciak a Jesi: "Colpita da bellezza Marche"

Manuela Arcuri ed il regista Gabriele Altobelli hanno incontrato il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, durante una pausa delle riprese del film "Tradita" che si gira in larga parte nelle Marche, tra la città di Federico II e la Vallesina. Con loro anche il giovane attore e modello spagnolo Fernando Lindez, anch'esso nel cast del thriller insieme a Giancarlo Giannini, William Levy e Angela Molina.

"Questa è la mia prima volta nelle Marche - ha detto la Arcuri - sono rimasta colpita dalla disponibilità della gente e dalla bellezza dei paesaggi così vari, location perfette per le scene di questo film con cui faccio ritorno sugli schermi, mi piace molto il personaggio che interpreto, la trama e gli attori del cast. Spero ci siano altre occasioni per tornare in regione".

"Un'esperienza nuova anche per il Comune, che è orgoglioso di aprirsi all'esperienza cinematografica", hanno commentato Fordelmondo e l'assessore al turismo Alessandro Tesei, ricordando il protocollo sul Cineturismo siglato tra i Comuni della Vallesina - e di cui Jesi è capofila - con l'obiettivo di incentivare la presenza delle troupe televisive nel territorio.





