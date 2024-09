Maltempo Marche, domani scuole chiuse a Senigallia e Trecastelli

Passa da gialla ad arancione nelle Marche l'allerta meteo per la giornata di domani e scatta la fase di preallarme a Senigallia (Ancona) e nel suo hinterland colpiti da devastanti alluvioni nel 2014 e nel 2022: il Comune di Senigallia e quello di Trecastelli hanno disposto per domani la chiusura delle scuole.

La disposizione a Senigallia è arrivata con l'ordinanza del sindaco Massimo Olivetti che ha preferito ancora una volta ricorrere a una misura preventiva considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto a partire dalla mezzanotte e valido per tutta la giornata di giovedì. Come le scuole di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse anche altre strutture, come quelle per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, i centri diurni per disabili, i servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario, gli impianti sportivi comunali, i luoghi della cultura, la biblioteca, le sedi museali. Sospesi anche i mercati.

Il livello del fiume Misa, che appena due anni fa era esondato in tutta la vallata causando 13 vittime e danni per quasi due miliardi di euro, è salito per via delle abbondanti piogge cadute per oltre 24ore ma si trova ancora sotto la soglia di guardia. Diversi negozianti e residenti del centro storico di Senigallia hanno iniziato a predisporre le paratie per scongiurare allagamenti di case e attività commerciali.



