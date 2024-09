La grande ippica arriva ad Ascoli Piceno

Ascoli Piceno ospiterà dal 20 al 22 settembre al campo sportivo Squarcia la seconda edizione del Concorso ippico di salto ostacoli "Città di Ascoli", nazionale A6, evento speciale Fise promosso dalla società sportiva BB Equestrian dei fratelli Simone e Stefano Panichi.

La manifestazione, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa, vedrà 145 binomi contendersi un montepremi complessivo di 55mila euro. Contestualmente si svolgerà il convegno "Il cavallo atleta e terapeuta. Arricchimento dello spazio esistenziale dei giovani", organizzato in collaborazione con la Fise e dedicato all'ippoterapia e al ruolo del cavallo come risorsa per le nuove generazioni, che aprirà il weekend a partire dalle 8,30 di venerdì 20 settembre all'auditorium Neroni. "Vogliamo elevare Ascoli Piceno e accogliere un turismo di qualità ospitando eventi di questo livello" ha detto il sindaco Marco Fioravanti".

I momenti focali saranno i due Gran Premi del 21 e 22 settembre, ma anche l'anteprima del docufilm "Cento - Assalto al Moro", girato in città nelle ultime settimane grazie alla collaborazione tra Quintana, Fainplast e Xentek. Per Gabriella Moroni, presidente Fise Marche, si tratta di "una grande occasione per la nostra regione di ospitare uno dei concorsi più prestigiosi d'Italia".

"Poter proporre eventi di qualità, come questo concorso ippico, che hanno prospettive di crescita, è di fondamentale importanza" ha detto l'assessore regionale Andrea Maria Antonini. Il presidente Fise Marco Di Paola, impegnato nell'imminente Concorso nella doppia veste di rappresentante istituzionale e cavaliere, ha annunciato la presenza al "Città di Ascoli" di una delle migliori amazzoni italiane, Giulia Martinengo Marquet.



