Investimento da treno non mortale, viabilità sospesa tre ore

Una persona è stata investita e ferita da un convoglio in transito tra Fano e Pesaro intorno alle 3.30 di stanotte e la circolazione ferroviaria nel tratto, per l'intervento del personale di assistenza medica, della polizia e dell'autorità giudiziaria, è rimasta sospesa per circa tre ore prima di riprendere con forti rallentamenti verso le 6.40. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

In questo contesto la circolazione è tornata regolare verso le 7. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 190 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity Notte (Icn) direttamente coinvolti (Ancona-Milano Centrale, Lecce-Milano e Lecce-Torino Portanuova) hanno accumulato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.



