Frana a Pesaro causata dal maltempo

Il maltempo a Pesaro ha causato una frana su strada dell'Angelo Custode, determinando il transito a senso unico alternato con l'ipotesi di chiudere momentaneamente la strada. Il tratto interessato è di oltre 30 metri ed è situato a circa metà del tratto stradale.

I danni provocati ammontano almeno 200mila euro, che saranno necessari per il ripristino. Risulta al momento essere la situazione più critica riscontrata a causa del maltempo. Sul posto i mezzi del centro operativo comunale e la polizia locale, per chiudere al traffico parte della via e svolgere la pulizia della carreggiata. Lavori ampliati anche al parcheggio subito sotto il tratto in questione.

Altri interventi del centro operativo si sono registrati anche in strada di Vincolungo, sul San Bartolo, dove sono state aperte le bocche di lupo per agevolare il deflusso delle acque.

Si registrano segnalazioni di allagamento in garage e piani interrati di diverse abitazioni, rami caduti in alcuni parchi pubblici cittadini e una pianta crollata in via Rosselli. Sotto controllo i sottopassaggi della città, dove gli unici disagi si sono verificati questa mattina in quello di via Solferino.





