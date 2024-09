Estate, mobilitate 390 pattuglie e 2.800 persone identificate

Numerosi interventi da parte della Guardia di finanza di Pesaro e Urbino per contrastare gli illeciti economico-finanziari durante la stagione estiva con un incremento del personale coinvolto e particolare attenzione alla verifica del rispetto della normativa giuslavoristica.

In totale sono 390 le pattuglie intervenute sul territorio che hanno portato all'identificazione di 2.800 persone. Tra queste un arresto e 135 violazioni al codice della strada.

Sequestrati inoltre un totale di 77 grammi di sostanza stupefacente (marijuana, hashish, segnalato un soggetto per violazione della normativa penale in materia di stupefacenti mentre altri 24 sono stati segnalati per consumo di stupefacenti.

Tra gli esercizi controllati sono stati individuati 17 lavoratori in nero e 8 lavoratori irregolari. Sono 90 invece le omesse memorizzazioni dei corrispettivi di abbonamento speciale Rai. Infine, sono stati sequestrati 3000 prodotti insicuri nonché 629 articoli contraffatti e deferiti 3 soggetti all''autorità giudiziaria per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.



