Cresce famiglia della polizia locale di Ancona, 14 nuovi agenti

Il Corpo della polizia locale di Ancona cresce in linea con gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Da oggi 14 nuovi agenti (che diventeranno 15 nei prossimi giorni), di età tra i 19 e i 42 anni, con una media di 30, vestiranno la divisa dorica. Altri 20 si uniranno alla famiglia nel corso del 2025 e del 2026.

Schierati nella sala giunta del comune hanno ricevuto stamani il saluto del sindaco, Daniele Silvetti, del vice sindaco e assessore alla Sicurezza, Giovanni Zinni; dell'assessore al Personale, Orlanda Latini e del comandante del Corpo, Marco Ivano Caglioti.

"L'entrata di nuovi agenti, dopo la control room, è un tassello importante - ha detto Silvetti - di quello che è il progetto di potenziamento del Corpo di polizia locale, che non era soltanto sotto organico, ma era soprattutto svilitto del proprio naturale compito, le proprie mansioni".

"Un piccolo ma significativo giorno quello di oggi perchè non solo incrementiamo l'organico dei nostri agenti - ha detto Zinni - ma lo facciamo con dei giovani. Potenziare e riorganizzare con dotazioni all'avanguardia non basta a far fare un salto di livello al Corpo, servono le persone. E oggi - ha sottolineato - 14 giovani trovano uno sbocco professionale, ma soprattutto l'amministrazione acquisisce risorse fresche".

I nuovi agenti "hanno passato prove importanti, selezioni rigorose - ha detto Latini - e superato un iter burocratico non semplice. Ma ce l'abbiamo fatta e nell'arco del trienno il Corpo potrà contare in totale su 100 agenti". Orgoglioso Caglioti dei nuovi acquisti grazie "agli amministratori che hanno fatto quanto promesso" e del resto "questa ammnistrazione procede con obiettivi chiari e precisi". Il comandante assicura che "non ci sostituiamo a nessuna forza di polizia ma operiamo in sinergia con tutti".

Nel salutare i nuovi assunti Silvetti ha ricordato che il controllo del territorio e il servizio al cittadino sono due aspetti che devono essere sempre mantenuti in grande armonia. E il fatto che ci sia questa prima tranche di assunzioni, a cui seguirà quella del prossimo anno in termini di riassunzione, fa capire esattamente quale tipo di funzionalità vogliamo dare alla polizia locale che lavora in stretto contatto con le forze dell'ordine, perché sappiamo bene che solo garantendo il controllo del territorio in modo autentico, riusciamo a dare risposte in termini di inclusione e integrazione con la parte della città che vede una presenza importante di popolazione straniera che ormai ha raggiunto il 16%". Ai nuovi agenti il Sindaco dice che "dev'essere innanzitutto un orgoglio l'essere parte della polizia locale del Comune capoluogo di Regione. Il senso di appartenenza, il fatto di rappresentare questa comunità - ha sottolineato - non solo per gli uffici ma per la strada, deve rappresentare un motivo in più che sprona tutti sempre nell'interesse del bene comune, a fare in modo che questa amministrazione sia sempre più capillare e che riesca a controllare tutti i quartieri della città e riesca a dare risposte in tempo reale.

Dei 14 nuovi agenti, 12 sono uomini e 2 donne. La loro provenienza non è solo regionale: 8 sono di Ancona, 2 di Fermo, 1 di Bologna, 1 di Macerata e 2 di Bari. Alcuni di questi agenti sono già operativi presso altri Comandi a tempo indeterminato ed altri lavorano a tempo determinato, sempre all'interno dei Comandi di Polizia Locale.



