Allerta arancione Marche, domani scuole chiuse ad Ancona

Domani chiuse ad Ancona le scuole di ogni ordine ordine e grado per l'allerta arancione per criticità idrogeologiche e gialla per criticità idrauliche diramata dalla Protezione civile delle Marche. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Daniele Silvetti che ha disposto anche la chiusura di università, nidi d'infanzia, parchi, cimiteri pubblici a causa dell'allerta e delle precipitazioni copiose cadute che hanno provocato "danni seppur lievi in varie zone della città". L'invito alla popolazione è "limitare per quanto possibile spostamenti all'esterno durante l'emergenza meteorologica esclusivamente per quanto strettamente necessario".



