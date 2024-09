60 millimetri pioggia ad Ancona, domani allerta arancione Marche

La Protezione civile della Regione Marche ha emanato un'allerta meteo arancione, per tutta la giornata di domani, riguardante il rischio di fenomeni idrogeologici su tutte i quadranti costieri della regione, e una medesima allerta gialla per fenomeni idraulici e idrogeologici su tutto il territorio.

Anche a Macerata, così come ad Ancona, il Comune ha aperto il Centro operativo comunale per monitorare la situazione, attivato la Protezione civile comunale, le funzioni di Polizia locale e i relativi Uffici tecnici competenti - commenta l'assessore con delega alla Protezione civile Paolo Renna -. Il Cosmari ha controllato e pulito tutti i tombini e durante la nottata sono stati effettuati dei monitoraggi per verificare le condizioni dei bacini idrografici minori. Insieme a Enel sono stati abbassati i livelli di acqua dei canali delle centrali idroelettriche di Villa Potenza e Sforzacosta per permettere un miglior deflusso delle stesse". Se "la perturbazione dovesse colpire il nostro territorio, come evidenziato dall'allerta meteo regionale, si sconsiglia di mettersi alla guida salvo casi di estrema necessità". Il Comune consiglia, inoltre, "di controllare le caditoie e gli scarichi di acque pluviali delle proprie abitazioni e di prestare la massima attenzione ai cittadini residenti nelle vicinanze dei fossi Terria, Narducci e Trodica".

Ad Ancona, tecnici comunali e Polizia Locale hanno tenuto sotto controllo la situazione in città e nelle frazioni. Iera sera è stato chiuso, e tuttora non transitabile, il sottopasso di via Caduti del lavoro alla Baraccola; e il sottopasso di via Macerata riempitosi di fango, chiuso per ore per consentire la ripulitura e riapertura per la circolazione dei veicoli. Finora, fa sapere il Coc," sono caduti ad Ancona oltre 60 millimetri di pioggia, quantità destinata ad aumentare con il persistere della perturbazione anche per oggi e per domani. Sorvegliati speciali dall'alba i punti più critici di corsi d'acqua, monitorati dalla Protezione civile. Il Coc prosegue l'attività in collegamento anche con la Prefettura.



