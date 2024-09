Truffa del "finto nipote": due arresti nel Maceratese

Arrestati due giovani, di 24 e 21 anni, residenti in provincia di Napoli, che avevano messo in atto la truffa del "finto nipote" ad una signora, ottantenne, di Matelica.

I due, pregiudicati, sono stati fermati dai carabinieri della Stazione di Castelraimondo insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Camerino, nel centro di Castelraimondo.

I militari hanno infatti accertato che i due erano diretti a Matelica, a casa di un'anziana, la quale era stata precedentemente contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per il nipote. Quest'ultimo ha riferito alla donna di trovarsi in difficoltà e di avere bisogno di un aiuto economico.

Una pattuglia dei carabinieri si è diretta a casa della donna trovando sul tavolo, pronti per essere consegnati al finto nipote, i preziosi che possedeva, tra i quali i ricordi di tutta una vita. I militari nel rassicurare l'anziana, le hanno spiegato che era stata vittima di un tentativo di raggiro e che il nipote godeva di ottima salute. Infiniti ringraziamenti da parte della vittima e dai familiari di quest'ultima nel frattempo sopraggiunti.

Per i due truffatori è scattato il fermo di indiziato di delitto, in attesa della convalida presso il Tribunale di Macerata.

A breve riprenderanno gli incontri dei Carabinieri presso le parrocchie, i centri di aggregazione ed altro al fine di fornire importanti consigli per prevenire ed arginare il fenomeno, e soprattutto per restituire l'autostima agli anziani. In caso di dubbio i carabinieri invitano a segnalare situazioni sospette.





