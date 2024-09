San Severino Marche festeggia i 107 anni di nonna Silvia

San Severino Marche festeggia con gioia i 107 anni della signora Silvia Bisonni, la più anziana nonnina della città del Maceratese. Circondata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti, la signora Silvia, ricorda il Comune, "rappresenta un simbolo di resilienza e dedizione per tutti". Nata il 16 settembre 1917 nella località settempedana Gaglianvecchio, ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia". Alla speciale festa di compleanno hanno partecipato i figli Anna Maria, Gianni ed Aldo e tanti nipoti e pronipoti.

Nel corso degli anni "ha svolto con passione il mestiere di sarta, vivendo in prima persona anche gli anni difficili della Seconda guerra mondiale, quando attraversava in bicicletta le linee tedesche per procurarsi stoffe. Rimasta vedova nel 1988, non si è mai scoraggiata, continuando ad affrontare la vita con forza e serenità".

La sindaca Rosa Piermattei ha avuto il piacere di omaggiarla con un mazzo di fiori a nome dell'intera cittadinanza, riconoscendo in Silvia un esempio straordinario di vita vissuta con generosità e amore. La signora Bisonni ha sempre dimostrato una grande vitalità, anche attraverso esperienze uniche come il volo su un biposto a motore sulla campagna settempedana e l'incontro con Papa Francesco a Santa Marta. "È un onore - ha detto la sindaca - poter celebrare un traguardo così importante accanto a una donna che ha rappresentato un pilastro per la nostra comunità. La signora Silvia è un esempio di forza e dedizione per tutti noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA