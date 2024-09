Perseguitano le ex, due denunciati nel Fermano

Perseguitano le ex, due gli uomini denunciati nel Fermano.

A Pedaso (Fermo), i carabinieri, sulla base di una querela presentata da una donna che ha denunciato il suo ex coniuge non convivente, un uomo di 58 anni, hanno deferito quest'ultimo per il reato di atti persecutori. La donna ha riferito che, a partire dal mese di giugno, l'ex coniuge ha progressivamente intensificato un comportamento ossessivo, ricorrendo a minacce e vessazioni con messaggi whattsapp. L'autorità giudiziaria, informata dai carabinieri, ha fatto scattare il codice rosso, protocollo che consente un intervento rapido ed efficace per proteggere le vittime di violenza.

A Fermo, sempre i carabinieri hanno deferito un quarantenne, anche lui sospettato di atti persecutori e danneggiamento nei confronti della ex convivente. La denuncia presenta scenari analoghi al primo caso, con comportamenti intimidatori iniziati a dicembre, culminati in un'aggressione verbale avvenuta la scorsa notte, quando l'uomo ha intimidito la donna, urlandole diverse offese sotto la sua abitazione, e danneggiandole l'autovettura. Anche in questo caso l'autorità giudiziaria è stata informata e sono state attivate le procedure di emergenza previste dal codice rosso.



