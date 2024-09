Maltempo nel fermano, super lavoro per i vigili del fuoco

Soccorsa una persona rimasta bloccata in auto a Fermo ma anche alberi caduti, allagamenti e un incendio di un contatore causato da un fulmine. Interventi senza sosta, dalla nottata di ieri, per i vigili del fuoco di Fermo. Il soccorso a persona è stato effettuato questa mattina in via della Stazione, nel capoluogo di provincia.

Questa mattina il 115 è stato chiamato ad interventi per allagamenti, anche di un garage e di un vano ascensore, e alberi caduti, a Pedaso, Altidona e Porto Sant'Elpidio dove si è registrata un'infiltrazioni di acqua e fango nel presidio ospedaliero.

Nel pomeriggio il ritornello non cambia. Vari sos da Sant'Elpidio a Mare, ancora Porto Sant'Elpidio, e da Moresco alle 16 dove, in via Canale, è andato in fiamme un contatore della corrente elettrica dopo che, presumibilmente, un fulmine ha colpito il tetto di una casa. Verso le 17 pianta caduta a Monte Urano ma anche bonifica insetti a Santa Vittoria in Matenano, e danni da acqua piovana in contrata Paludi, a Fermo.

Interventi senza sosta anche per i vigili del fuoco dell'Ascolano: acqua e fango su diverse strade di San Benedetto del Tronto e sulla Valtesino, fra Ripatransone e Rotella.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA