Maltempo, allagamenti sulla costa fermano-maceratese

Pioggia battente da ieri sera che sulla costa fermana e maceratese hanno provocato allagamenti e disagi. L'ondata di maltempo abbattutasi in queste ultime ore sulle Marche hanno creato problemi e disagi sulla costa fermana e su quella maceratese. Ormai è un problema cronico quello degli allagamenti dei sottopassi ferroviari. Diversi, infatti, tra ieri sera e questa mattina, sono stati chiusi dalle varie polizie locali perché allagati.

Disagi da Civitanova Marche a Marina Palmense, quartiere costiero di Fermo. Allagamenti e acquitrini lungo diverse strade tra Porto Sant'Elpidio, Lido di Fermo e Porto San Giorgio.

Rallentamenti a causa degli allagamenti anche in alcune delle principali arterie viarie di collegamento tra la costa e la zona collinare, come la strada Valdete, che collega Fermo e Porto San Giorgio all'entroterra.

Nella zona alto-collinare e montana diverse segnalazioni per la caduta di rami sulla sede stradale. Fortunatamente non si registrano gravi incidenti stradali anche se il traffico, lungo diverse arterie viarie, ha subìto rallentamenti con il formarsi di lunghe code.



