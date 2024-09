Francesco Merloni compie 99 anni, grande impresa e comunità

Compie 99 anni l'imprenditore che ha fondato l'Ariston Thermo, oggi Ariston Group, ed ex ministro dei Lavori pubblici, Francesco Merloni. Al patron arrivano anche gli auguri dei dipendenti dell'Ariston Group di Fabriano (Ancona).

"Buon compleanno, Presidente", l'augurio dei lavoratori del sito di Genga, una delle fabbriche storiche del gruppo e della storia merloniana, attivo a pieno regime dal 1966, e diventato negli anni un vero fiore all'occhiello del gruppo, all'avanguardia e specializzato nelle tecnologie per la produzione di scaldacqua.

Tra i lavoratori, che hanno avuto l'onore di lavorare con Merloni per tantissimi anni, con tanti ricordi che restano impressi nel cuore, e l'ex ministro e deputato, si è instaurato da sempre un rapporto biunivoco di stima, rispetto e affetto, che va oltre il legame lavorativo. A stringersi attorno al presidente in un abbraccio virtuale, il direttore della fabbrica Giacomo Donati, il responsabile delle risorse umane, Fabrizio Malizia e Lucrezia Gubinelli, i delegati Rsu, Filippo Siciliano, Vincenzo Capitanelli e Paolo Orazi, a nome di tutti i loro colleghi.

Lo scorso anno, in occasione della presentazione di un libro a lui dedicato, Francesco Merloni aveva concluso l'evento con queste parole: "La forza della nostra storia è anche la comunità degli amici e dei collaboratori che si sono raccolti nel tempo intorno ad essa, in spirito di unità e condivisione. Ho sempre pensato, - aveva aggiunto - che indipendentemente dalle situazioni, c'è una bussola insostituibile: i valori che appartengono alla nostra storia, e che sono intramontabili. La mia convinzione è che la regola etica fondamentale sia il riconoscimento della centralità e della dignità della persona umana".



