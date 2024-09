Cisl, Silvetti: "Un presidio importante per la collettività"

L'inaugurazione della nuova della Cisl Marche "ci aiuta non solo a riqualificare una parte importante di questo quartiere, ma soprattutto è il presidio di un'area destinata a vocazione lavorativa, importante. Non è l'unica e queste sedi sono veri e propri presidi sociali, interpretano non solo la necessità e la tutela del mondo del lavoro ma anche un'attenta valutazione di quelle che sono le metamorfosi del tessuto cittadino.". Così il sindaco di Ancona Daniele Silvetti intervenuto all'inaugurazione della nuova sede sindacale.

"Sappiamo bene che Ancona è un tessuto che ormai supera il 16% di popolazione straniera e quindi la funzione del sindacato diventa sempre più strategica come cinghia di trasmissione fra gli enti e la popolazione ha sottolonineato il primo cittadini - . Un plauso e un grazie alla Cisl per questo grande impegno, uno sforzo che non passa sicuramente inosservato e la considerazione è anche maggiore quanto sappiamo che in qualche modo i corpi intermedi sono stati estremamente avversati nelle politiche degli ultimi anni, quindi questa è una dimostrazione che invece sono vivi e vitali e sono fondamentali per l'armonia della società, soprattutto per il rapporto tra popolazione, lavoro e istituzione".



