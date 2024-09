Cisl Marche da oggi ha una nuova casa ecosostenibile

"Una grande gioia essere qui oggi per inaugurare la nostra nuova sede in un luogo simbolo dell'industria, qui c'era lo stabilimento Byblos, rigenerato nel rispetto dell'ambiente. Oggi realizziamo quello che anni fa poteva solo essere un sogno e con orgoglio diciamo che siamo un presidio sociale, qui e negli uffici del Piano. Come ci ha detto, in una udienza privata, Papa Francesco 'abitiamo le periferie' ". così il segretario generale di Cisl Marche Marco Ferracuti che oggi è stato il filo conduttore di una giornata vissuta nel ricordo di intuizioni di anni fa e nell'annuncio dei prossimi step, cerimonia che ha visto presenti diverse centinaia di persone, studenti, addetti ai lavori sindacali, donne e uomini delle istituzioni.

Stamattina al taglio del nastro, ad Ancona, della sede regionale di via dell'Industria, hanno partecipato, tra gli altri, il segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra, il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, i consiglieri regionali Romano Carancini e Antonio Mastrovincenzo e l'artista Neri Marcorè che ha dato vita a una performance particolarmente brillante.

Presenti centinaia di studenti in virtù del fatto che, al momento celebrativo, Cisl Marche ha abbinato il concorso "Il sindacato oggi per costruire futuro" dedicato agli studenti che ha visto partecipare sette scuole marchigiane per 64 giovani coinvolti.

Il primo premio è stato assegnato al lavoro svolto da Beatrice Cruciani, Alessia Ruffini e Elena Ruggeri, ex studentesse del liceo Artistico Cantalamessa di Macerata per l'opera "Insieme per la tutela", secondo premio all'opera "Alza il Volume" di Azzurra Balducci dell'istituto Della Rovere di Urbania e terzo premio a "Sindacato e transizione ecologico digitale: diritti e tutele verso nuovi equilibri", opera degli studenti Daria Ciaravolo, Thomas Mariani, Salas Taza, Andrea Lucero e Lorenzo Casini dell'iis Merloni Miliani di Fabriano.

«Abbiamo voluto mettere al centro della nostra opera il ruolo del sindacato, l'azione svolta per i lavoratori» ha sottolineato Elena Ruggeri, una delle tre giovani che hanno realizzato l'opera prima classificata.

Da oggi dunque operativi i nuovi uffici di Cisl Marche, una sede all'avanguardia anche per l'adesione ai principi della transizione ecologica. L'analisi del segretario nazionale Cisl Luigi Sbarra: "Cisl Marche ha una bella sede, accogliente e funzionale, il luogo in cui stare insieme, una struttura di prossimità appunto per mettersi al servizio del prossimo, del bene comune. Un investimento realizzato tenendo presenti due grandi temi: il concetto di responsabilità che tra l'altro prevede il noi e non l'io, e di partecipazione per scardinare un modello sociale novecentesco".

Il riferimento alle Marche del segretario Sbarra: «Qui c'è, e lo sottolineo con piacere, una collaborazione feconda tra il sindacato, le forze imprenditoriali e le istituzioni regionali.

C'è una politica di qualità, non tutta la politica è da demonizzare, ci attendono sfide importanti con il governo nazionale sul piano strutturale di bilancio. Vogliamo essere protagonisti".

Infine il taglio del nastro e la piena operatività della nuova sede che viaggia tra i ricordi del passato (biblioteca con seimila volumi, tre sale convegni dedicate ad altrettanti ex segretari generali di Cisl Marche) e gli uffici che ospitano le varie categorie pronte a interpretare le prossime sfide.

"Il sindacato faccia il sindacato" ha ricordato Sbarra sottolineando un diverso ruolo rispetto alla politica. "Cisl Marche torna in campo, la sede è nuova, storica la capacità rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori" ha sottolineato infine il segretario generale Cisl Marche Marco Ferracuti.



