Ast Pesaro-Urbino, visite gratuite per prevenire tumori

Visite gratuite all'ospedale Santa Croce di Fano per prevenire i tumori del distretto testa-collo.

Questa l'iniziativa del reparto di otorinolaringoiatria dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU) che ha aderito alla campagna europea di educazione e sensibilizzazione promossa in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC).

Per accedere alla visita gratuita presso il reparto dell'Ospedale di Fano è obbligatoria la prenotazione chiamando nella giornata del 18 settembre, al numero telefonico 0721-882434 dalle ore 12 alle ore 13.30.

E' istituito inoltre nell'Ast Pu il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico complessiva del paziente, ovvero dalla pianificazione degli esami di stadiazione, alla definizione di un programma terapeutico, fino all'identificazione dei bisogni e dei presidi assistenziali per la messa in atto del programma di cura.

Attualmente risultano essere 436 i pazienti gestisti negli ultimi quattro anni, con un trend annuale in continua crescita, passando dal 80 casi nel 2022, ai 139 del 2023 e altri 90 già presi in carico nel 2024.

In Italia, ogni anno, sono diagnosticati più di 9mila casi, di cui circa il 72% tra gli uomini; tuttavia i casi sono in aumento anche tra le donne. I casi più comuni si riscontrato tra chi ha superato i 40 anni, ma si è osservato un recente incremento anche tra i più giovani. Cifre che fanno del carcinoma della testa e del collo il settimo tumore più comune in Europa.

"La prevenzione della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all'80-90%, contro un'aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata" - afferma il direttore dell'unità operativa di otorinolaringoiatria, Luca D'Ascanio.



