Picchia la fidanzata durante una lite, denunciato da carabinieri

Nel corso di una lite avvenuta nei pressi di un esercizio pubblico a Montecassiano (Macerata), un 42enne del Fermano ha picchiato la fidanzata, procurandole lesioni guaribili in dieci giorni. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno denunciato l'uomo all'autorità giudiziaria per lesioni personali.

E' solo uno degli interventi effettuati nel fine settimana dai carabinieri di Macerata. Doppia denuncia a distanza di poche ore per un 29enne a Macerata, prima individuato, grazie alle immagini di videosorveglianza, come l'autore di un furto aggravato di prodotti esposti sugli scaffali di una farmacia; e poi nuovamente deferito per minaccia e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, a seguito dell'intervento di una pattuglia presso i giardini Diaz per una lite tra giovani: i militari hanno accertato che il 29enne aveva avuto poco prima un diverbio con la ex fidanzata e un altro amico della donna, arrivando ad aggredire la coppia, oggetto di minaccia con un coltello.

I carabinieri sono intervenuti nel weekend anche per i rilievi a seguito di un incidente stradale sulla Sp 361a Macerata: una Volkswagen Passat, condotta da un tunisino 34enne e con la revisione scaduta, ha invaso la corsia opposta, impattando contro il guardrail e poi contro una Fiat Punto, condotta da una 57enne di Macerata che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. I conducenti sono stati portati in ospedale di Macerata: l'uomo è in prognosi riservata, mentre la donna è ricoverata in condizioni non critiche.



