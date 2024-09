Per l'export calzaturiero Marche -7,4% nei primi sei mesi 2024

Nel primo semestre 2024 l'export marchigiano in valore del settore calzaturiero ha fatto registrare -7,4% sullo stesso periodo dello scorso anno (-8,5% è il dato nazionale). Emerge dai dati di Infocamere-Movimprese. Le prime cinque destinazioni dell'export regionale, che coprono il 47% del totale, sono risultate: Francia (+22,7%), Germania (-19%), USA (-12,5%), Cina (-26,3%) e Belgio (+9,3%). La Russia è scesa al sesto posto tra i mercati di sbocco della regione: dopo il crollo del 2022 a seguito dell'inizio del conflitto e il rimbalzo del 2023, segna nel primo semestre un -27,3%.

Il numero di imprese attive (tra calzaturifici e produttori di parti) ha registrato un calo di 104 aziende sullo scorso dicembre, tra industria e artigianato, accompagnato da un saldo negativo di -1.208 addetti. Per quanto riguarda le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da Inps nella prima metà dell'anno per le imprese marchigiane della filiera pelle, si registra un aumento del 212,1% rispetto allo stesso periodo del 2023: sono state autorizzate quasi 2,5 milioni di ore, un numero superiore del 107% anche rispetto alla situazione pre-Covid dei primi 6 mesi del 2019.

"A seguito della contrazione delle vendite estere (-8,5%), il saldo commerciale settoriale, pur in attivo per 2,34 miliardi di euro, denota un calo del -4,7%, malgrado il ridimensionamento delle importazioni (-11,6%)", commenta Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici, che cita anche dati nazionali sul fronte dei consumi interni: "Nei primi 6 mesi gli acquisti delle famiglie italiane sono scesi del -2,1%, sia in volume che in spesa". Per quel che riguarda le previsioni per l'intero anno, a livello nazionale, "tre imprenditori su quattro - conclulde - ritengono che il 2024 per la propria azienda sarà peggiore dell'anno precedente".



