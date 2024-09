Migliaia di persone e 120 società a Festa dello sport Ancona

Centoventi società sportive coinvolte, migliaia di persone di tutte le età arrivate in centro per testare le varie discipline sportive, sette campioni e quattro società sportive del capoluogo: è questo il bilancio della seconda edizione della 'Festa dello Sport', iniziativa che si è svolta ieri da mare a mare, partendo dalla storica Regata del Conero del Passetto, passando per Piazza Cavour, Piazza Pertini, Piazza Roma e Corso Mazzini.

L'evento, fa sapere il Comune, si è svolto durante tutto il corso della giornata, dalle 10 alle 20, e si è snodato nel cuore della città grazie all'allestimento di numerose aree per testare varie discipline sportive. "Diecimila persone hanno preso parte alla seconda edizione di una manifestazione che, sono sicuro, continuerà ad implementarsi di anno in anno - dichiara il vicesindaco con delega allo Sport Giovanni Zinni - Questa domenica ci conferma il forte legame fra la città di Ancona e il mondo sportivo, rappresentato da oltre un centinaio di associazioni sportive del territorio, che hanno reso possibile con il loro instancabile lavoro il successo di questo evento. Da questo palco diamo l'appuntamento alla città di Ancona al prossimo evento sportivo: vi aspettiamo con la competizione di pugilato venerdì 4 ottobre alle 19 al Palaprometeo Estra per il titolo WBC Internazionale del Mediterraneo, organizzato dall'Unione Pugilistica Anconitana. I fari saranno puntati sul pugile Mattia Occhinero".

La festa dello sport 2024 si inserisce come spinoff della storica Regata del Conero e, diffusa su tutto il centro città, intende elevarsi di anno in anno a momento di aggregazione e promozione dello sport nel periodo dell'anno più importante per le iscrizioni nelle società sportive, promuovendo i valori positivi dello sport.

"Questa giornata, partita questa mattina con la Regata del Conero, perfettamente incastonata in questa festa dello sport, è stata vissuta con grande intensità dalla popolazione - commenta il Sindaco Daniele Silvetti - e ringrazio l'Assessore allo Sport per aver ideato questa manifestazione. Ho visto tanta la voglia di stare insieme, di promuovere lo sport e le numerose attività sportive. Ho avuto modo di cogliere una grande partecipazione, anche da parte di persone provenienti da fuori città, e questo mi fa molto piacere e credo che sia il modo migliore di promuovere lo sport e lo stare insieme. La risposta è stata importante e ringrazio tutti i volontari coinvolti per la corretta realizzazione di questa iniziativa".

Momento clou dell'evento è stata la premiazione, sul tardo pomeriggio, in Piazza Cavour, di noti campioni anconetani: la presentatrice Monica Picciafuoco ha chiamato sul palco, in ordine, il ginnasta Tommaso Brugnami, l'atleta Simone Barontini, Luigi Casadei dell'Atletica Anthropos, Sarah Al Halwani dell'Atletica della nazionale italiana di taekwondo del Gruppo sportivo Arma dei Carabinieri, le amazzoni Laura Marsili e Elena Carpano (endurance) ed infine Elena e Rebecca Boari, componenti della nazionale di agility che saranno presenti con i loro fedeli amici a quattro zampe. Sono poi seguite le presentazioni delle squadre The Begin volley Ancona, Beach volley School Ancona, Bola Padel Next e Club Scherma Ancona.

A termine della cerimonia è infine stata consegnata dal primo cittadino a Cristiana Conti una targa per il trentennale dalla scomparsa del padre Italico, storico atleta cui è dedicato un impianto sportivo d'atleta della città. A premiare gli atleti anconetani che si sono contraddistinti per i meriti sportivi sono state numerose autorità istituzionali, quali, oltre al sindaco e vicesindaco di Ancona, l'assessore alle Politiche Giovanili Marco Battino, il presidente Coni Marche Fabio Luna, il presidente Cip Marche Luca Savoiardi, il consigliere Regionale Marco Ausili e la consigliera comunale Silvia Fattorini. L'evento è stato organizzato dall'associazione 'Essere felici' in collaborazione con il Comune di Ancona.





