Due etti di hascisc acquistati online, polizia arresta 25enne

Un operaio 25enne di Ancona usava servizi di spedizionieri per acquistare droga online e spacciarla sul mercato del capoluogo marchigiano. E' stato arrestato, e posto ai domiciliari, dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona che lo hanno bloccato in flagranza di reato nel pomeriggio di sabato scorso: dopo averlo pedinato, gli agenti hanno individuato il punto di ritiro del pacco contenente quasi due etti di hascisc e fermato il 25enne mentre stava risalendo in auto dopo il ritiro dallo spedizioniere ovviamente estraneo alla questione.

Nel pacco i poliziotti hanno trovato due panetti di stupefacente di tipo hascisc imballati nel cellophane e riportanti un marchio. Poi è scattata la perquisizione di casa del giovane durante la quale è stato rinvenuto un altro piccolo involucro di hascisc, materiale per confezionare e pesare le dosi, residui di buste postali della stessa specie di quelle contenenti l'hashish sequestrato. Secondo gli investigatori, il 25enne gestiva un fiorente attività di spaccio.

Sentito il sostituto procuratore di turno presso la Procura di Ancona, il 25enne è stato collocato agli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza ed ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA