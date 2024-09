Dopo lite in strada aggredisce parte offesa e incendia autocarro

Un uomo violentemente aggredito dopo un indicente stradale, a pochi giorni di distanza aveva subito un incendio dell'auto che aveva interessato anche la sua officina. Per questi fatti, accaduti nel giugno scorso, agenti del Commissariato di polizia hanno eseguito l'ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, emessa dal gip di Pesaro, a carico di un 50enne autore di lesioni personali e danneggiamento a seguito di incendio.

Il provvedimento prevede anche le prescrizioni dell'obbligo di seguire il programma terapeutico previsto per le dipendenze patologiche, nonché l'assoluto divieto di compiere condotte moleste, minacciose o lesive dell'integrità psico-fisica in danno della parte offesa. La misura è stata disposta in base alle indagini degli investigatori del Commissariatodi Fano, coordinate dalla Procura.

Nel giugno scorso, durante una manovra di parcheggio, un veicolo aveva urtato l'autocarro della persona offesa, danneggiandolo. A seguito della legittima richiesta di risarcimento era invece scaturito un diverbio tra le parti fino a degenerare in un'aggressione fisica e alle minacce di incendiargli il capannone e le attrezzature contenute. La vittima, oltre a restare ferita, aveva accusato un malore mentre l'aggressore era stato sottoposto a consulto psichiatrico, risultando anche positivo agli accertamenti tossicologici ed alcolemici. Nei giorni successivi era stato appiccato l'incendio, nella zona di Falcineto di Fano, di un autocarro le cui fiamme avevano lambito l'officina della vittima dell'aggressione. Solo grazie al rapido intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, il rogo era stato circoscritto, impedendo che potesse propagarsi ad un'abitazione e ad altri veicoli vicini. Con le successive indagini è stato identificato l'autore ed stata chiesta una perizia psichiatrica a carico di quest'ultimo. La Procura, in virtù di indizi non equivoci di responsabilità del 50enne e tenuto conto della pericolosità sociale, ha chiesto la misura di sicurezza che il gip ha concesso.



