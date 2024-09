Casi Dengue, rinviata per maltempo ultima disinfestazione a Fano

"A seguito della riunione del Centro Operativo Comunale (Coc), è stato deciso di rinviare l'ultima disinfestazione, inizialmente prevista per questa sera, a causa delle condizioni meteorologiche avverse". Lo annuncia il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, spiegando che l'ultimo dei tre interventi finalizzati a combattere le zanzare tigre, dopo 20 casi di Dengue rilevati in città, sarà riprogrammato nella prima serata utile (probabilmente nella notte tra domenica e lunedì) appena le condizioni meteo lo permetteranno.

"Fortunatamente, il numero dei casi confermati di Dengue rimane stabile a 20, senza nuovi contagi", conferma il sindaco che ribadisce "l'importanza delle misure di prevenzione".

"Invitiamo tutti i cittadini a prestare particolare attenzione nel prevenire il ristagno d'acqua in vasi, ciotole, sottovasi e altri contenitori all'aperto - dichiara Serfilippi - È fondamentale pulire regolarmente le grondaie per evitare accumuli e mantenere ben coperti bidoni e cisterne utilizzati per la raccolta dell'acqua".



